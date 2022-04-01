В Министерстве внутренних дел Украины опубликовали видео из Ирпеня, который уже несколько дней находится под контролем Вооруженных сил Украины. На кадрах можно увидеть, какие масштабы разрушенией оставили после себя российские оккупанты в 70-тысячном городе возле столицы.
В ролике, снятом из автомобиля, видно разбомбленные и обстрелянные частные дома и многоэтажки. На улицах много мусора, остатков от разрешенных домов и гари на фасадах. Зрелище не для впечатлительных.
Ранее также появилось видео с кадрами разрешений в блокадном Мариуполе, снятое с дрона. На этих страшных шокирующих кадрах можно увидеть, как российские оккупанты разрушили город, не оставив ему ни единого шанса. В ролике с высоты видно грандиозные масштабы разрушений, которые нанесли войска "асвабадителей".
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