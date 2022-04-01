В телеграмм-канале "Труха" опубликовали видео с поля боя, на котором бойцы Вооруженных сил Украины показали жлобство и мародерство российских "асвабадителей".

Так, наши военные сняли на видео разрешенную военную технику рф, а вместе с ней и то, что пытались унести оккупанты с украинских домов и магазинов. Так, среди найденного бойцами ВСУ можно увидеть старые недействительные купоны, удочки, велосипеды, детские игрушки и даже добротную сковородку. Выглядит это очень мерзко и жалко. Похоже, рашисты даже нормальных сковородок не имеют, раз решили украсть и привезти своим женушкам в эрэфию.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нещадно грабят украинские дома, в которые им удалось попасть. Выносят все – от наличных денег и золотых украшений, до кофеварок и вот таких вот детских игрушек и сковородок. Такие видео, как еще одно подтверждение ущербности российской армии.

Напомним, В Запорожской области произошел обмен пленными: в Офисе Президента рассказали, сколько украинцев вернулись домой.

Как сообщала Politeka, "Паника, ловят Бандеру": Арестович прокомментировал обстрел нефтебазы в российском Белгороде.

Также Politeka писала, что "Ничего, кроме звания военный преступник": полк "Азов" раскрыл глаза оккупантам и рассказал об их будущем.