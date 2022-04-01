В телеграмм-канале "Труха" опубликовали видео с поля боя, на котором бойцы Вооруженных сил Украины показали жлобство и мародерство российских "асвабадителей".
Так, наши военные сняли на видео разрешенную военную технику рф, а вместе с ней и то, что пытались унести оккупанты с украинских домов и магазинов. Так, среди найденного бойцами ВСУ можно увидеть старые недействительные купоны, удочки, велосипеды, детские игрушки и даже добротную сковородку. Выглядит это очень мерзко и жалко. Похоже, рашисты даже нормальных сковородок не имеют, раз решили украсть и привезти своим женушкам в эрэфию.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты нещадно грабят украинские дома, в которые им удалось попасть. Выносят все – от наличных денег и золотых украшений, до кофеварок и вот таких вот детских игрушек и сковородок. Такие видео, как еще одно подтверждение ущербности российской армии.
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