Также отмечается, что эту войну признают преступной и никаких льгот не будет.

Как пишет Politeka.net, украинский полк "Азов" записал видеообращение к российским солдатам. Об этом сообщается на разных телеграм-каналах с ссылкой на "АЗОВ-Маріуполь".

«Запомните, ваши семьи в случае вашей гибели не получат ничего. Вы в случае инвалидности - не получите ничего. Ничего кроме звания военный преступник. По прихоти алкоголика командира. Еще не поздно сделать правильный выбор» - сказано в обращении.

Также отмечается, что эту войну признают преступной и никаких льгот не будет.

«В желании показать миру новую и великую Россию власть лично поставила крест на ее будущем. Возвращайтесь домой. Для вас это единственный выход из ситуации. Кроме смерти и увечий. Для жизни в России быть калекой – это приговор. Забвение и порицание - вот что вас ждет в будущем».

Мы также писали, российский боевой вертолет КА-52 пошел вслед за своим военным кораблем.

Так, во время выполнения боевого задания в Харьковской области стрелок-зенитчик подразделения противовоздушной обороны одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск ВС Украины солдат Виталий К. уничтожил боевой вертолет ВС РФ Ка-52, известный среди военных как "Аллигатор".

Обнаружив враждебную цель – российский вертолет Ка-52, на высоте около пятисот метров, десантник совершил боевой пуск с ПЗРК в направлении цели и поразил ее. Вертолет взорвался в воздухе.

Напомним, вернули под контроль ВСУ: появилось видео разрушений в Ирпене после навалы российских орков

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