В Европе активизировались российские пропагандисты и активисты, проплаченные кремлевскими агентами. В Болгарии украинцы заметили россиян, которые тычут людям свои флажки вместе с болгарскими.
Российские пропагандисты чатуют на людей прямо на дороге. Они останавливают автомобили и предлагают патриотические болгарские флажки водителям, а вместе с ними всовывают и рашистские тряпки. Более того, кремлевские активисты рисуют на европейских автомобилях современную российскую свастику в форме латинской буквы Z.
Скорее всего цель у них одна - создать картинку для пропагандистского телевидения. Тогда Симоньян со Скабеевой смогут сказать, что простой народ Европы всячески поддерживает Расею, а вот злые политики на стороне воинственной Украины.
Стоит заметить, что украинцы сплачивают заграницей и не позволяют пропагандистам вести свою деятельность. Но, к сожалению, некоторые европейцы просто пропускают мимо подобные попытки использовать их в грязной пропагандистской игре.
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