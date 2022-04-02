Украинцы сплачивают заграницей и не позволяют пропагандистам вести свою деятельность, но не всегда их удается остановить.

В Европе активизировались российские пропагандисты и активисты, проплаченные кремлевскими агентами. В Болгарии украинцы заметили россиян, которые тычут людям свои флажки вместе с болгарскими. Об этом сообщает портал Знай.

Российские пропагандисты чатуют на людей прямо на дороге. Они останавливают автомобили и предлагают патриотические болгарские флажки водителям, а вместе с ними всовывают и рашистские тряпки. Более того, кремлевские активисты рисуют на европейских автомобилях современную российскую свастику в форме латинской буквы Z.

Скорее всего цель у них одна - создать картинку для пропагандистского телевидения. Тогда Симоньян со Скабеевой смогут сказать, что простой народ Европы всячески поддерживает Расею, а вот злые политики на стороне воинственной Украины.

Стоит заметить, что украинцы сплачивают заграницей и не позволяют пропагандистам вести свою деятельность. Но, к сожалению, некоторые европейцы просто пропускают мимо подобные попытки использовать их в грязной пропагандистской игре.

Напомним, оккупанты использовали несовершеннолетнего мальчика из Харькова для корректировки огня.

Как сообщала Politeka, информатор россиян попался на горячем в Днепре.

Также Politeka писала о том, что в РФ планируют следить за IT-специалистами и не выпускать их за границу.