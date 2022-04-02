Из-за подрыва дамбы на Оскольском водохранилище в Харьковской области река Северский Донец выходит из берегов.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 38-е сутки защищаются от российских оккупантов. На днях враги взорвали дамбу в Харьковской области на Оскольском водохранилище. Из-за этого река Северский Донец начала выходить из берегов. Сегодня, 2 апреля, стало известно, что вода дошла до Святогорска, где находится Святогорская Ларва. Депутат горсовета Святогорска Виталий Мороз опубликовал на своей страничке видео, показывая результаты подтопления.

На кадрах можно увидеть реку, которая вышла из берегов. На фоне заметна Святогорская лавра.

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