По мнению продюсера, даже ребенок понимает, что в прошлом веке произошло другое наиболее трагическое событие.

Украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк нашел прекрасное определение президенту-диктатору рф Владимиру путину. Он назвал его "маньяком с ядерным оружием". При этом он добавил, что по своей натуре он – бестолковый дурачок.

Об этом он заявил в интервью "Сегодня".

Кондратюк подчеркнул, что президент россии не является умным человеком, ведь мысли диктатора, живущие в его голове с 1991 года, заполонили имперские идеи.

"Путин по сути своей – бестолковый, недалекий и необразованный человек. Он – имперский дурачок, считающий распад СССР "величайшей геополитической катастрофой 20-го века", – высказал свое мнение украинский телеведущий.

По мнению продюсера, даже ребенок понимает, что в прошлом веке произошло другое наиболее трагическое событие, которое сегодня захватчик пытается повторить на украинских землях. И это Вторая мировая война, которая унесла жизни 25 миллионов человек.

Напомним, Кондратюк впервые за 25 лет решился на смену имиджа, впечатлив видом без очков.

Как писала Politeka, Кондратюк резко объяснил, почему музыка не может быть вне политики.

Также Politeka писала, что в дом Игоря Кондратюка под Киевом попала ракета, выяснилось, где ведущий сейчас.