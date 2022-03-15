Я далеко не остання людина, яка потребує допомоги в цій країні. Я впораюся - каже Кондратюк.

Як відомо, Ігор Кондратюк - відомий український телеведучий, який прославився завдяки "Караоке на Майдані", часто брав участь у різних шоу і нерідко ділиться думками в Instagram. Як відомо, нещодавно в будинок продюсера Ігоря Кондратюка потрапив снаряд російських окупантів. Зараз артист повідомив, що вся його сім'я знаходиться в безпеці і вже третю ніч знаходиться у Львові.

Він розповів, що ще 2 березня він поїхав з дому разом з родиною.

"Нас в цьому будинку не було, Ми 2 березня виїхали. Цей будинок розташований в Житомирському напрямку. Ми виїхали 2 березня, коли до російських танків залишалося 10 кілометрів. Я забрав всю сім'ю, нас було 12 чоловік. Ми поїхали. Серед них була моя вагітна родичка, яка сьогодні о п'ятій ранку народила нову українку. Тому Будинок-Це дрібниці, хоча моя дружина плакала", - поділився ігорь Кондратюк.

Він помітив, що він з дружиною вперше за ці дні з дружиною не сиділи в новинах і не пересувалися по Україні.

«Я зараз у безпеці вже третю ніч у Львові ночую. Я далеко не остання людина, яка потребує допомоги в цій країні. Я впораюся " - сказав Кондратюк.

Нагадаємо, 14 березня, у зірки було день народження - знаменитості виповнилося 60 років. Стало відомо, що в будинок Ігоря потрапив снаряд російських окупантів. Про це Кондратюк повідомив у себе на сторінці у Фейсбук.

"Одне з перших поздоровлень з ювілеєм мені сьогодні "прилетіло" від росіян. Росіяни-лайно планети Земля, - потрапили в наш будинок під Києвом. Палайте в пеклі, імперські Безславні безмозкі покидьки!",- написав Ігор в публікації і показав фотографії будинку.

Нагадавши, Кондратюк "заклював" артистів, для яких культура поза політикою

А ще Politeka повідомляла, що Кондратюк засвітився за кермом машини вартістю більше 90 тисяч євро

Також Politeka писала, що відомий український співак заборгував Кондратюку величезну суму