Российские оккупанты грабят не только украинцев, но и друг у друга. Об этом говорится в перехваченном разговоре, который опубликовала пресс-служба СБУ.

Один из российских оккупантов жалуется жене, что все его вещи, оставленные в лагере в Беларуси, разворовали свои же. Забрали даже его военный билет и паспорт.

По его словам, это дело рук «воинов» первого батальона или тыловиков. И откровенно называет их мародерами. Говорит, что у них был боец , которого оставили охранять вещи, но он «про*бался где-то в Питере». То есть - сбежал.

Жена обещает «бросить» ему денег на карту, чтобы купил себе вещи. Вместе с тем она тоже жалуется, что у них воруют деньги с платежных карточек.

"У меня на ростелеком с моей карты-то начали снимать... то я пошла все сама сняла", - говорит она.

Возмущенная таким положением вещей, добавляет:»Лучше бы, нах*й, здесь стояли".

Напомним, на Харьковщине оккупанты пытаются запугать жителей, обстреливают из минометов и артиллерии: "Боевой авиации не наблюдаем, но..."

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