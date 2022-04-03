Радник глави офісу президента України Олексій Арестович записав спеціальне звернення, в якому прокоментував звіряче вбивство російськими окупантами людей в Київській області – в Бучі, Ірпені та Гостомелі. Цим відеозверненням Арестович хотів звернути увагу світу на ці криваві, нелюдські злочини.

"Ці звільнені міста являють собою картинку з фільму жахів постапокаліптичного і серед вже знайдених жертв цих військових злочинів російських військ зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоврядування, діти, вбиті літні люди, вбиті чоловіки. У багатьох з них зав'язані руки, сліди тортур. Вбиті вони пострілами в потилицю. Про такі речі, як пограбування, або спроби забрати золото, цінні речі, килими, Пральні машини вже варто говорити", — зазначив Арестович.

Він підкреслив, що всі ці злочини "безумовно будуть враховані і прокуратурою України, і правоохоронними органами, і міжнародними кримінальними судами".

"Але перше, - я хочу присвятити паузу мовчання на честь цих людей, загиблих за Україну. Хочу вас запевнити, що ніякий злочин не залишиться безкарно. Світ повинен жахнутися тому, що сталося в Бучі, Ірпені та Гостомелі. І, на жаль, я думаю, що в інших містах картинка не краща", – сказав Арестович.

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Як повідомляла Politeka, На Харківщині окупанти намагаються залякати жителів, обстрілюють з мінометів і артилерії: "Бойової авіації не спостерігаємо, але...".

Також Politeka писала, що Арестович назвав терміни результату війни: "Буде вирішено протягом 2-3 тижнів".