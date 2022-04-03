В телеграмм-каналах пользователи отыскали и распространили фотографии бездушных "асвабадителей", которые творили дикие зверства в Буче. Фотографии из этого уютного городка возле Киева в эти выходные облетели и всколыхнули весь мир. Теперь же в сети показали лица нелюдей, которые могут быть причастны к убийствам мирных жителей Бучи, а также других городов под Киевом.
"В Буче стояла в/ч 51460 из села Князе-Волконское Хабаровского края. Вскоре всех этих убийц, насильников и мародеров будут знать все поименно", - говорится в сообщении телеграмм-канала "Украина сейчас", где и опубликовали фото.
Тем временем советник главы Офиса президента Алексей Арестович обнародовал список частей и подразделений ВС РФ, совершивших военные преступления в Буче, Гостомеле и Ирпене.
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Напомним, ВСУ успешно сбили очередной истребитель-бомбардировщик Су-34: еще минус 36 миллионов долларов оккупантов.
Как сообщала Politeka, "Бригада снова опозорилась": оккупант пожаловался на критическую ситуацию русских войск, хотел медаль героя россии.
Также Politeka писала, что ВСУ отбили семь атак врага на двух направлениях: уничтожили десятки военных авто и самолеты.