В сети показали фотографии российских извергов, которые были в Буче и творили зверства, которые теперь увидел весь мир.

В телеграмм-каналах пользователи отыскали и распространили фотографии бездушных "асвабадителей", которые творили дикие зверства в Буче. Фотографии из этого уютного городка возле Киева в эти выходные облетели и всколыхнули весь мир. Теперь же в сети показали лица нелюдей, которые могут быть причастны к убийствам мирных жителей Бучи, а также других городов под Киевом.

"В Буче стояла в/ч 51460 из села Князе-Волконское Хабаровского края. Вскоре всех этих убийц, насильников и мародеров будут знать все поименно", - говорится в сообщении телеграмм-канала "Украина сейчас", где и опубликовали фото.

Тем временем советник главы Офиса президента Алексей Арестович обнародовал список частей и подразделений ВС РФ, совершивших военные преступления в Буче, Гостомеле и Ирпене.

Напомним, ВСУ успешно сбили очередной истребитель-бомбардировщик Су-34: еще минус 36 миллионов долларов оккупантов.

Как сообщала Politeka, "Бригада снова опозорилась": оккупант пожаловался на критическую ситуацию русских войск, хотел медаль героя россии.

Также Politeka писала, что ВСУ отбили семь атак врага на двух направлениях: уничтожили десятки военных авто и самолеты.