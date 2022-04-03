Кроме видео падения самолета в командовании также опубликовали радиоперехват переговоров войск ВС РФ.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 оккупантов на Харьковщине. Об этом говорится в сообщении на странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Так, третьего апреля зенитные ракетные войска Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбили очередной истребитель

«На этом фото 36 миллионов долларов. Да, это сбитый под Харьковом Су-34, который оценивается примерно в такую сумму. По состоянию на вчера Украина сбила 143 самолета РФ» - сообщают в Телеграм-канале.

Кроме видео падения самолета в командовании также опубликовали радиоперехват переговоров войск ВС РФ. «Горит, горит, полностью горит», — говорит диспетчер.

Ранее мы писали, советник главы Офиса президента и член украинской делегации на переговорах с рф Михаил Подоляк считает, что гарантии безопасности, которые сейчас прорабатываются для Украины, в случае новой войны против должны включать в себя введение бесполетной зоны и снабжение необходимым оружием.

"В частности, предоставление систем ПВО и тяжелой артиллерии. Помимо этого, возможными пунктами будущего договора могут являться совместное выступление армий, полноценные военные консультации по ведению боевых действий и более плотный обмен разведданными, в частности, аэрокосмическими", - считает Подоляк.

Напомним, Генштаб ВСУ показал, как красиво полыхал сбитый российский истребитель: пилота тоже поймали.

Как сообщала Politeka, Ракетный удар нанесен по Киевской области: в воздушном командовании рассказали подробности.

Также Politeka писала, что "Уверенно шагаем к победе": ВСУ уничтожили подразделение российских оккупантов, появились кадры.