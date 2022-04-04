Стало известно, сколько людей удалось эвакуировать из оккупированных территорий за 3 апреля 2022 года.

Вице-премьер-министр и министр по реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук на вечернем брифинге подвела итоги работы гуманитарных коридоров за 3 апреля 2022 года.

Главные тезисы:

▪️ Всего за сегодня эвакуировано 2 694 человека.

▪️ По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 469 мариупольцев.

▪️10 автобусов, эвакуировавших сегодня из города Бердянск 408 мариупольцев, сейчас проходят Васильевку.

▪️ Также удалось пройти блокпосты и колонне автобусов, которая со вчерашнего дня удерживалась российскими военными. Это более 350 человек из Мариуполя и Бердянска.

▪️ В город Мангуш сегодня доехали 7 автобусов в сопровождении делегации Международного Комитета Красного Креста. Ведутся переговоры, чтобы они продолжили движение в Мариуполь.

▪️ Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная в Луганской области удалось эвакуировать 1467 человек.

Напомним, ВСУ успешно сбили очередной истребитель-бомбардировщик Су-34: еще минус 36 миллионов долларов оккупантов.

Как сообщала Politeka, "Бригада снова опозорилась": оккупант пожаловался на критическую ситуацию русских войск, хотел медаль героя россии.

Также Politeka писала, что ВСУ отбили семь атак врага на двух направлениях: уничтожили десятки военных авто и самолеты.