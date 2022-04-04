В захваченном российскими оккупантами Херсоне иссякают все запасы продовольствия, медикаментов и топлива. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонского городского совета.

"Херсон оцеплен оккупантами. Мы не можем уехать. К нам не могут заехать. В городе заканчивается мука для выпечки хлеба, проблемы с лекарством и топливом. Остановились предприятия, многие потеряли работу. Но городская власть помогает людям, которые не могут купить себе еду. Херсонцы поддерживают друг друга, организуя пункты взаимопомощи, выходят на субботники, убирают город", - говорится в сообщении.

По данным городских властей, российские оккупанты вламываются в дома и похищают общественных деятелей, священников и даже директора городского театра. Все митинги в поддержку Украины российские солдаты пытаются разогнать.

Городские власти убеждают, что все 300 тысяч горожан, представляющих 100 национальностей, единственные в призыве "Херсон – это Украина!" и прогоняют российских оккупантов с украинской земли.

В пресс-службе говорят, что этнические россияне, проживавшие в городе до вторжения оккупационных войск РФ, переходят на украинский язык, чтобы не говорить на языке захватчиков. Кроме того, на здании горсовета до сих пор висит украинское знамя.

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