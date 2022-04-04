В захваченном российскими оккупантами Херсоне иссякают все запасы продовольствия, медикаментов и топлива. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонского городского совета.

"Херсон оцеплен оккупантами. Мы не можем уехать. К нам не могут заехать. В городе заканчивается мука для выпечки хлеба, проблемы с лекарством и топливом. Остановились предприятия, многие потеряли работу. Но городская власть помогает людям, которые не могут купить себе еду. Херсонцы поддерживают друг друга, организуя пункты взаимопомощи, выходят на субботники, убирают город", - говорится в сообщении.

По данным городских властей, российские оккупанты вламываются в дома и похищают общественных деятелей, священников и даже директора городского театра. Все митинги в поддержку Украины российские солдаты пытаются разогнать.

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Городские власти убеждают, что все 300 тысяч горожан, представляющих 100 национальностей, единственные в призыве "Херсон – это Украина!" и прогоняют российских оккупантов с украинской земли.

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В пресс-службе говорят, что этнические россияне, проживавшие в городе до вторжения оккупационных войск РФ, переходят на украинский язык, чтобы не говорить на языке захватчиков. Кроме того, на здании горсовета до сих пор висит украинское знамя.

Херсон, митинг, флаги Украины

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