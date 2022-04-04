Появились заявления из стран Евросоюза по поводу возможного эмбарго на импорт энергоносителей из России.

Глава Министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что страна поддержит санкции против российского газа, если они будут вводиться Евросоюзом.

"Мы никогда не накладывали вето на пакеты санкций и не будем накладывать вето ни на один из них. Трагические события в Буче показывают, что война не только не окончена, но и интенсивность и жестокость этой войны продолжают возрастать", – заявил он.

Тем временем Германия выступила против немедленного введения эмбарго на российские энергоносители. Министр экономики страны Роберт Хабек говорит, что они пока принимают меры по снижению зависимости от российских энергоносителей.

А вот Дания не стала ничего объяснять и немедленно ввела мораторий на покупку российской нефти.

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