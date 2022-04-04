Глава Министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что страна поддержит санкции против российского газа, если они будут вводиться Евросоюзом.
"Мы никогда не накладывали вето на пакеты санкций и не будем накладывать вето ни на один из них. Трагические события в Буче показывают, что война не только не окончена, но и интенсивность и жестокость этой войны продолжают возрастать", – заявил он.
Тем временем Германия выступила против немедленного введения эмбарго на российские энергоносители. Министр экономики страны Роберт Хабек говорит, что они пока принимают меры по снижению зависимости от российских энергоносителей.
А вот Дания не стала ничего объяснять и немедленно ввела мораторий на покупку российской нефти.
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Как сообщала Politeka, Украинская разведка обнародовала имена российских военных, которые причастны к зверствам в Буче: список.
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