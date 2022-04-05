Всего за пол часа до того, как солдаты должны были прибыть на новое место, туда попала вражеская ракета.

Фронтмен популярной украинской группы "Антитела" Тарас Тополя вместе с участниками коллектива с первых дней войны стали на защиту Киева. Он рассказал в интервью изданию Сегодня о случае, когда его жизнь "висела на волоске".

Фронтмен "Антител" рассказал, что с побратимами чуть не попали впросак, когда меняли место дислокации. По словам музыканта, они избежали смерти только из-за банального опоздания, ведь они неспеша собирали свои вещи.

Всего за пол часа до того, как солдаты должны были прибыть на новое место, туда попала вражеская ракета. Также жизни им спас билборд, который немного обезвредил снаряд.

"Мы перебазировались с одной позиции на другую и немного задержались, собирая вещи. Мы опоздали на 30 минут в точку прибытия, и в течение этих минут в новое место нашего базирования была выпущена ракета, которая разнесла бы его вдребезги, если бы не билборд на трассе, который остановил ее. Ракета разорвалась, не долетев 20 метров ", – сообщил певец.

Напомним, Alyosha и солист "Антитіла" Тарас Тополя показали, насколько выросли их трое детей.

Как сообщала Politeka, Тополя из "Антител" получил травму в поезде, врач помог только через 10 часов.

Также Politeka писала, что солистка Go_A Павленко резко ответила на претензии лидера "Антител" Тополи.