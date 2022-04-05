Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус обратился к жителям освобожденного от оккупантов региона с просьбой не спешить возвращаться домой. По словам чиновника, сейчас есть много запросов на возвращение жителей Чернигова в свои дома. Однако, он просит людей не спешить это делать, так как опасности еще много.

"Сейчас самая большая проблема – это коммуникационные системы и чем меньше сейчас ресурсов будет потреблять Чернигов, тем быстрее мы их восстановим. Я понимаю желание каждого, но прошу это желание носить с собой в сердце. Когда все восстановим, сразу вам об этом сообщим. А весь Чернигов уже будем отстраивать все вместе", - обратился к жителям Черниговщины Вячеслав Чаус.

Отметим, что подобные просьбы выражают меры и главы администраций и в других освобожденных регионах. Это связано с тем, что много территорий еще и заминированными российскими орками, которые отступая оставляли после себя опасные "подарки". Кроме того, главы городов и областей призывают людей соблюдать бдительность и не приближаться, и не поднимать с земли опасные предметы, так как они могут сдетонировать.

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