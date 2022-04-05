Италия высылает 30 российских дипломатов-шпионов, другие страны также избавляются от работников посольств рф.

Вслед за другими странами Италия высылает 30 российских дипломатов-шпионов. Об этом в эфире телеканала Rai News 24 заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

По его словам, уже сегодня, 5 апреля, был вызван посол России Сергей Разов.

"Его уведомили о решении выслать 30 российских дипломатов. Эта мера, принятая по согласованию с другими европейскими и атлантическими партнерами, стала необходимой по причинам, связанным с нашей национальной безопасностью в контексте нынешней кризисной ситуацией", - заявил глава МИД Италии.

Тем временем, российских дипломатов выгоняют по всему миру. Германия высылает 40 российских дипломатов. Польша решила выдворить из страны 45 дипломатов рф. Франция потребовала, чтобы 35 российских дипломатов покинули страну. Дания дала две недели на то, чтобы 15 представителей рф покинули страну.

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