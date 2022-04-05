То же самое касается теробороны и херсонских участников боевых действий, которые были в Донецке и в Луганске.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев рассказал, что военные рф получили всю базу данных на активистов в Херсоне, участников теробороны и АТО. Об этом он рассказал в новом интервью «Украинской правде».

«Им «доброжелатели» полностью слили базу данных на всех активистов, которые находились в городе. У них оказались личные дела на каждого моего профильного зама, информация условно от родословной жены до клички любимой собачки.

То же самое касается теробороны и херсонских участников боевых действий, которые были в Донецке и в Луганске, данные о том, где они живут и чем владеют» - рассказывает Колыхаев.

Он отметил, что в Херсоне по-прежнему находится Росгвардия, ФСБ, которые «обрабатывают» активистов, «работают» по АТОшникам.

«Они знают про всех от начала до конца» – добавляет мэр Херсона.

Также Мэр Херсона Игорь Колыхаев рассказал, как российские военные похитили в городе более ста человек. Он все еще остается в городе, несмотря на то что его заняла российская армия, и не желает оставлять граждан.

Мэр города сообщает, что среди похищенных были самые разные люди:

«Среди них — активисты, бывшие военнослужащие, иностранцы, журналисты. Некоторых выпустили из плена, кого-то до сих пор удерживают», — сказал он.

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