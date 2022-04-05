Некоторых похищенных избивают, других пытаются склонить к сотрудничеству с россией.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев рассказал, как российские военные похитили в городе более ста человек. Он все еще остается в городе, несмотря на то что его заняла российская армия, и не желает оставлять граждан, об этом он рассказал в новом интервью «Украинской правде».

Мэр города сообщает, что среди похищенных были самые разные люди:

«Среди них — активисты, бывшие военнослужащие, иностранцы, журналисты. Некоторых выпустили из плена, кого-то до сих пор удерживают», — сказал он.

По данным мэра, некоторых похищенных избивают, других пытаются склонить к сотрудничеству с россией.

Пока что неизвестно, где именно держат людей и были ли какие-то определенные виды пыток.

«Я знаю, что людей бьют, пытаясь ломать психологически. К другим, как говорят, побои не применяют, но пытаются склонить на свою сторону. Я думаю, что часть людей они "придерживают" под будущий обмен на своих военнопленных» - говорит мэр.

Ранее мэр Мариуполя рассказал, что армия рф без остановки атакует Мариуполь с моря, воздуха и земли, уничтожая всю инфраструктуру города.

По словам Бойченко, в день оккупанты выжигают до основания около 15 метров города. В результате 40% домов в Мариуполе восстановить уже не получится: они полностью разрушены.

Крайне тяжелой остается ситуация с эвакуацией горожан.

апомним, глава Минобороны Литвы сказал, когда может закончиться активная фаза войны в Украине.

Как сообщала Politeka, Арестович назвал срок завершения активной фазы войны.

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