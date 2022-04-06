Оккупанты также продолжают насильно вывозить детей из Мариуполя в рф.

Ювенальные прокуроры сообщают шестого апреля, из-за вооруженной агрессии РФ в Украине уже погибли 167 детей. Об этом сообщает второго апреля Офис Генерального прокурора на своей странице в Фейсбуке.

Уже более 446 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 167 детей погибли и более 279 получили ранения разной степени тяжести.

Больше всего пострадало детей в Киевской – 78, Донецкой – 81, Харьковской – 64, Черниговской – 49, Николаевской – 39, Луганской – 31, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях.

На Харьковщине 25-го марта после обстрелов оккупантов по жилым домам погибла 13-летняя девочка. 4 апреля в результате обстрелов вооруженными силами РФ Авдеевки Донецкой области ранены двое малолетних детей.

Продолжается принудительный вывоз детей из Украины в Российскую Федерацию. Из лечебного учреждения КНП "Областной детский костно-туберкулезный центр г. Мариуполь" военнослужащими РФ принудительно вывезено 12 детей, находившихся там на лечении.

Также известно, что мать-воспитательницу Детского дома с 8 воспитанниками и 3 своими детьми, 3 приемными принудительно вывезли из Мариуполя в Саранск, рф.

Стало известно, какую угрозу Украине имеет активизация России своих войск в Приднестровье. Объяснил это советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

По его словам, вся активность так называемой "приднестровской армии" нужна России для того, чтобы одесские части не перебрасывались в направлении Херсона.

"Вообще проблему этого "гадюшника" давно нужно было бы решить, но здесь скорее мешает позиция некоторых европейских стран", – отметил Арестович.

Напомним, Одесщина попрощалась с молодым героем.

Также сообщалось, что Борис Джонсон готов помочь спецоружием для защиты Одессы.

Добавим также, что Братчук рассказал о вероятности нападения на Одессу из Приднестровья.