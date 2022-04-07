Основные усилия оккупанты сосредоточивают на подготовке к наступательной операции на востоке Украины для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Об этом, как пишет Politeka.net говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Согласно данным, враг продолжает активные действия на Слобожанском, Донецком, Южнобужском и Таврическом направлениях, блокирует город Харьков и продолжает артиллерийские обстрелы.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает артиллерийские обстрелы населенного пункта Попасная.

На Южнобугском направлении враг осуществляет оборону ранее занятых рубежей, пытается восстановить боеспособность своих подразделений.

Также в Генштабе сообщают, что часть выведенных российских подразделений размещается в палаточных городках на территории ряда областей рф, граничащих с Украиной.

Оккупанты отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях на территории Украины. Морально-психологическое состояние указанного личного состава низкое и имеет тенденцию к ухудшению.

Напомним, стало известно, как США загонят Россию в тупик.

Также сообщалось, что в армии РФ уже начали жаловаться на зарплаты и угрожать судами.

Кроме того Politeka.net писала, что организатор российского автопробега в Берлине поплатился за свой поступок.