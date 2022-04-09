Российских оккупантав в Украине очень удивляло, что, в отличие от рф, в украинских селах есть газ. Их это буквально возмущало. Об этом рассказали очевидцы, вблизи домов которых "окапывались" захватчики, сообщила в Facebook служба по связям с общественностью Оперативного командования "Запад".
Как отметили местные жители, разместившись во дворах мирных жителей, оккупанты прикрывались гражданскими. Отмечается, что прикрываясь гражданскими, оккупанты даже не принимали во внимание то, что в помещениях было большое количество детей всех возрастов.
После этого начинали стягивать добро украинцев от одежды до сковород.
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"Каждые два дня менялись машины. Камаз загружал все награбленное и куда-то снова ехал. А потом к нам приехал БТР и стоял в яме, которую они рыли возле газовых труб. Мы их предупреждали, что там эти трубы. Но они не поверили, что у нас в селе есть газ. Ведь в рф у них в селах его нет", - рассказали местные.
Напомним, украинские бойцы разгромили "особого зверя" оккупантов, фото.
Как сообщала Politeka, волонтеры создали сервис, где помогают украинцам.
Также Politeka писала, что выяснилось, что захватили защитники во время блестящей операции.