Оккупанты размещали свою технику прямо во дворах жителей населенных пунктов, прикрываясь зданиями гражданских. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает Оперативное командование «Запад».

Сообщается, что русские войска специально размещали свою технику прямо во дворах жителей населенных пунктов, чтобы иметь возможность прикрыться зданиями мирных граждан.

«Во внимание не бралось даже то, что в помещениях было большое количество детей всех возрастов. А разместившись, они начинали стягивать «добро» украинцев. Но больше их удивляло то, что в отличие от страны-бензоколонки, в наших селах есть газ. Как живут, так и воюют» - сообщают в ОК «Запад».

Мы также писали, мэр Мелитополя Иван Федоров, который недавно сам был жертвой похищения российскими оккупантами, рассказал, что в городе продолжают похищать людей. По его словам, уже более 100 мелитопольцев были похищены орками.

"Сегодня сложная ситуация с похищением жителей города. Уже похищают преподавателей нашего педагогического университета. Всего более 100 человек уже", – рассказал Иван Федоров.

Напомним, Оккупанты наступают на Запорожье, но несут потери: ВСУ уничтожили десятки солдат рф.

Как сообщала Politeka, "Сожгли все!": оккупант, убегая от дрона-разведчика, привел ВСУ прямо на вражескую базу.

Также Politeka писала, что "По кусочкам, в пакетах привезли": российский вояка пожаловался подружке, что их армия несет огромные потери.