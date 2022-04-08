Российские оккупанты понесли большие потери в Украине и пытаются различными способами пополнить свои боевые подразделения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Враг имеет значительные проблемы с комплектованием воинских частей, которые понесли существенные потери во время боевых действий на территории Украины. По имеющейся информации, более 80 процентов личного состава некоторых подразделений, которые были задействованы в войне, не желает участвовать в дальнейших боевых действиях.
Командиры воинских частей оккупантов запретили увольнение военнослужащих в которых истекли сроки контрактов до окончания так называемой “специальной военной операции”.
Также сообщается, что оккупанты полностью вывели подразделения своих войск с территории Сумской области в Российскую Федерацию.
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Отметим, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 8 апреля потери оккупантов составили более 19 000 человек личного состава.
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