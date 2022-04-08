Навіть після закінчення цієї війни загроза майбутніх зіткнень з Росією залишиться для України неминучою.

Таку заяву зробив радник голови офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю Сергію Іванову, яке було опубліковано на YouTube-каналі ISLND TV

Радник глави ОП впевнений в тому, що в найближчому майбутньому Україна може піддатися новим нападам з боку Росії. За словами Арестовича, наступні "раунди" протистояння можуть відбутися вже до 2032-2035 років.

"Буде другий раунд через пару років. Другий і третій. Другий раунд неминучий", - заявив він.

При цьому радник глави ОП зазначив, що на нові військові дії нинішніх масштабів Росія вже нездатна, тому її агресія буде мати більш скромні форми. Можливі атаки на окремому напрямку.

"Це буде операція меншого масштабу, присвячена, наприклад, відрізанню нас від Азовського моря остаточно, або захопленню Харкова, або виходу на кордони так званих "Л/ДНР" в адміністративних проекціях, які вони визнали напередодні війни», - вважає Арестович.

Він також зазначив, що зміна керівництва ніяк не вплине на ставлення Росії до України. На думку Арестовича, людство ще не навчилося вирішувати настільки глибокі конфлікти як те, що багато років тому зародився між Україною і Росією.

На тлі таких прогнозів, Арестович не виключив, що Україні доведеться перейняти спосіб життя Ізраїлю, який постійно бореться з терористами.

Нагадаємо, Арестович оцінив загрозу повторного нападу на Київ.

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