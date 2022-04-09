Советник главы Офиса президента Сергей Лещенко на брифинге развенчал фейк рф о ракетном ударе по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Он отметил, что такая трагедия на вокзале произошла впервые, также ж/д вокзалы за все время войны были хабами эвакуационной активности.

Он подчеркнул, что данными действиями россия хочет посеять панику среди людей и лишить их надежды на эвакуацию в украинском направлении. Лещенко акцентировал, что как только "Точка-У" упала на ж/д вокзал Краматорска, рф сразу начала обвинять в этом ударе Украину.

Спикер назвал по пунктам свидетельства того, что данный обстрел совершили войска России.

Напомним, утром 8 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Во время прилета на площади и перронах вокзала находились около 4 тысяч людей. В результате трагедии погибли уже 52 человека, среди которых около 5 детей, еще около сотни тяжело ранены. Циничность этой трагедии еще и в том, что оккупанты точно знали, что на вокзале тысячи людей, которые ожидали эвакуационных поездов.

Напомним, Генштаб сообщил о больших проблемах в подразделениях оккупантов: какой процент больше не хочет воевать.

Как сообщала Politeka, Подоляк рассказал, как русская элита впадает в настоящую панику: есть сразу три доказательства.

Также Politeka писала, что До Каменского, Мюнхена и не только: 153 маршрута восстановили на Днепропетровщине.