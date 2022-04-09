Оружие врывается, как любая ракета, но вместо того, чтобы взорваться мгновенно, оно выбрасывает до двух десятков мин.

Жители Харьковской области могут столкнуться с новой опасностью – минами, которые взрываются через определенные промежутки времени. Об этом сообщает издание The New York Times , в котором представлена история, которая произошла в деревне Безруки под Харьковом.

Так, согласно данным в статье, оккупанты начали использовать противотанковые мины ПТМ-1, разработанные в СССР.

Мины доставляются к цели снарядом, взрываются не сразу, может быть до нескольких десятков боеприпасов.

Оружие врывается, как любая ракета, но вместо того, чтобы взорваться мгновенно, оно выбрасывает до двух десятков мин, которые взрываются через определенные промежутки времени.

В издании отмечают, с самого начала вторжения рф ясно дала понять, что готова применять насилие и разрушения для достижения своих целей, часто без разбора.

Мы ранее писали, на Луганщине, возле Рубежного, девятого апреля оккупанты снова попали в цистерну с азотной кислотой. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на странице в Телеграм-канале.

«Вновь химическая атака… Возле Рубежного орки снова попали в цистерну с азотной кислотой… Срочно! Не выходите из укрытий! Если Вы в помещении – закройте двери и окна!» - информирует граждан Гайдай.

Ранее сообщалось, жены оккупантов начали считать, сколько получат компенсации с похоронками

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