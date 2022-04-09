Нашим бойцам действительно непросто, поскольку сдерживать такое большое войско проблематично с нескольких сторон.

Как пишет Politeka.net, Мариуполь пытаются взять штурмом около 10 тысяч российских оккупантов. Об этом девятого апреля рассказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, проведенной вместе с федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером.

«Сколько выстоит Мариуполь? Там наши военные – мощные и крепкие. Одни из самых крепких, и вы это прекрасно знаете. Вокруг них сегодня 10 тысяч российских военных», – рассказал Зеленский.

Он добавил, что нашим бойцам действительно непросто, поскольку сдерживать такое большое войско проблематично и также им приходится отрезать оккупантам путь на восток, который стремится захватить РФ.

Зеленский рассказал, что прогнозы по развитию дальнейших событий с Мариуполем давать не будет, так как войска оккупантов готовятся к наступлению. Однако он добавил, что в нашу победу он верит и отмечает мужество украинских войск.

Мы также писали, одним из самых сложных направлений остается Харьковская область. Недалеко от окружной дороги расположен "Фельдман Экопарк", где находится большое количество животных.

Несмотря на активную их эвакуацию, часть животных вывезти еще не удалось, они остаются на месте. Как стало известно, оккупанты, которые находятся недалеко от экопарка, решили отобрать у зверей корм.

Напомним, в Днепре рассказали о сложностях эвакуации животных из Харькова: известна судьба тигра

А еще Politeka сообщала, что собирались усыпить: животных харьковского экопарка смогут спасти, подробности

Также Politeka писала, что украинцев предупреждают о новой опасности