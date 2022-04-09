Украинцы перестали чувствовать себя в безопасности с первых же дней вторжения оккупантов, поскольку те стреляли целенаправленно по жилым домам.тОб этом Елена Зеленская рассказала в
По словам Елены Зеленской, тысячам женщин пришлось рожать в бомбоубежищах, потому что больницы постоянно подвергаются обстрелам и обстрел роддома в Мариуполе это доказал.
«Теперь, когда одни из городов уже освобождены, мы больше знаем о том, с чем столкнулись украинские женщины: полная незащищенность, угроза насилия. Должно быть проведено международное расследование этих событий» - делится мыслями Елена Зеленская.
Она напомнила, что десятки тысяч женщин с детьми сейчас в разрушенном Мариуполе и приходится только размышлять о том, какой кошмар они сейчас проживают. Также первая леди упомянула о событиях в Буче:
«Мир узнал о Буче — но такие же ужасы можно увидеть в десятках сел и городков области. Люди убиты на улице. Могилы возле детских площадок. Я даже не могу это описать – это лишает меня дара речи. Но смотреть на это важно».
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Елена Зеленская отметила, что несмотря на все предупреждения до конца не верила, что полномасштабная война возможна.
"Я проснулась от странных глухих звуков. Где - то между четвертой и пятой утра. Не сразу даже поняла, что это взрывы... Мужа рядом в постели не было. Я встала-и увидела его: он был уже одет, в костюме, как обычно (это в последний раз он надел костюм и белую рубашку, с тех пор всегда в «военке»). «Началось», — все, что сказал», - поделилась первая леди.
Напомним, на Луганщине оккупанты попали под свою же химическую атаку
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