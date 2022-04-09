Теперь, когда одни из городов уже освобождены, мы больше знаем о том, с чем столкнулись украинские женщины.

Украинцы перестали чувствовать себя в безопасности с первых же дней вторжения оккупантов, поскольку те стреляли целенаправленно по жилым домам.тОб этом Елена Зеленская рассказала в интервью корреспонденту британского журнала Vogue.

По словам Елены Зеленской, тысячам женщин пришлось рожать в бомбоубежищах, потому что больницы постоянно подвергаются обстрелам и обстрел роддома в Мариуполе это доказал.

«Теперь, когда одни из городов уже освобождены, мы больше знаем о том, с чем столкнулись украинские женщины: полная незащищенность, угроза насилия. Должно быть проведено международное расследование этих событий» - делится мыслями Елена Зеленская.

Она напомнила, что десятки тысяч женщин с детьми сейчас в разрушенном Мариуполе и приходится только размышлять о том, какой кошмар они сейчас проживают. Также первая леди упомянула о событиях в Буче:

«Мир узнал о Буче — но такие же ужасы можно увидеть в десятках сел и городков области. Люди убиты на улице. Могилы возле детских площадок. Я даже не могу это описать – это лишает меня дара речи. Но смотреть на это важно».

Елена Зеленская отметила, что несмотря на все предупреждения до конца не верила, что полномасштабная война возможна.

"Я проснулась от странных глухих звуков. Где - то между четвертой и пятой утра. Не сразу даже поняла, что это взрывы... Мужа рядом в постели не было. Я встала-и увидела его: он был уже одет, в костюме, как обычно (это в последний раз он надел костюм и белую рубашку, с тех пор всегда в «военке»). «Началось», — все, что сказал», - поделилась первая леди.

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