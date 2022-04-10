Россия начала наступление на Донбасс, сейчас идет первый этап, ожидается прибытие подкрепления для второго. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

Он отметил, что наступление российских оккупантов уже длится четверо суток.

По словам Арестовича, "интрига" этого наступления армии РФ должна заключаться в том, чтобы оно было одновременно с севера и с юга.

"Сейчас все ждут второй эшелон. А второй эшелон – это 10 БТГ (батальйонно-тактических групп), которые приезжают с Дальнего Востока, последние, 5 армия; и те, кого вывели с севера у нас – от Киева, Чернигова и Сум", - отметил советник председателя ОП.

По словам Арестовича, подкрепление с Дальнего Востока еще не доехали, а выведены с севера Украины российские оккупанты еще не готовы наступать.

"То есть с севера он идет, с юга не выходит", – пояснил Арестович, и добавил, что когда подойдет подкрепление, русские начнут второй и третий этап этого наступления.

"Но относительно некоторых подробностей - надо еще посмотреть, будут ли они вводить этот второй эшелон, решат ли его поберечь. По одной простой причине: потому что не очень получается у первого эшелона, и потому что второй не очень горит вступать в бой, мягко говоря. И все время отодвигаются даты восстановления боеспособности. Конечно, тех, которые едут с Дальнего Востока, их по – свежему могут бросить", - сказал Арестович.

Советник председателя ОП считает, что наступление оккупантов продлится две или три недели, и определят окончание войны.

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