Російська загарбницька армія накрила щільним вогнем дві багатоповерхівки в новому районі Сєвєродонецька, а також будівля середньої школи. Про це вранці 10 квітня повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Ворожий обстріл відбувся зранку 10 квітня. В одному із під’їздів вщент вигоріли квартири із першого до п’ятого поверху. Пожежники локалізували загоряння та евакуювали двох місцевих жителів 1938 року народження, які ще залишались в цьому постраждалому не раз будинку. Ще одне займання після влучання російського снаряду сталося по-сусідству. Як наслідок, вигоріли три квартири на п’ятому поверсі. На щастя, без жертв.
Постраждала і будівля однієї із розташованих поряд шкіл.
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Упродовж доби на фронті Луганщини і Донеччини відбито вісім атак ворога, знищеночотири танка, вісім одиниць броньованої та сім – автомобільної техніки противника.
Підрозділи ПВО збили один літак, один вертоліт, чотири безпілотних літальних апарата та три крилатих ракети ворога.
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