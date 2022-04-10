Протягом доби на фронті Луганщини та Донеччини відбито вісім атак ворога.

Російська загарбницька армія накрила щільним вогнем дві багатоповерхівки в новому районі Сєвєродонецька, а також будівля середньої школи. Про це вранці 10 квітня повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Ворожий обстріл відбувся зранку 10 квітня. В одному із під’їздів вщент вигоріли квартири із першого до п’ятого поверху. Пожежники локалізували загоряння та евакуювали двох місцевих жителів 1938 року народження, які ще залишались в цьому постраждалому не раз будинку. Ще одне займання після влучання російського снаряду сталося по-сусідству. Як наслідок, вигоріли три квартири на п’ятому поверсі. На щастя, без жертв.

Постраждала і будівля однієї із розташованих поряд шкіл.

За минулу ніч також зруйновані два будинки в Лисичанську та Комишувасі-1.

Упродовж доби на фронті Луганщини і Донеччини відбито вісім атак ворога, знищеночотири танка, вісім одиниць броньованої та сім – автомобільної техніки противника.

Підрозділи ПВО збили один літак, один вертоліт, чотири безпілотних літальних апарата та три крилатих ракети ворога.

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