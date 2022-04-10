Журналисты оценили образ президента Украины, в котором он прошелся по Киеву с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Perepichka News.
Борис Джонсон приехал в Киев в субботу, 10 апреля. Кроме встречи, которая проходила тет-а-тет, лидеры государств прошлись от Офиса президента Украины до Майдана Независимости.
По информации журналистов, лук Владимира Зеленского, в котором он был во время прогулки, обошелся ему в $120 (3555 грн).
Президент Украины был одет в тактический наряд:
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Напомним, Арестович сообщил, что Россия начала наступление на Донбасс, который определят окончание войны.
Как сообщала Politeka, в Генштабе ВСУ сообщили ближайшие планы оккупантов
Также Politeka писала, что Борис Джонсон встретился с Зеленским в Киеве