Росія почала наступ на Донбас, зараз триває перший етап, очікується прибуття підкріплення для другого. Про це сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну.

Він зазначив, що наступ російських окупантів уже триває чотири доби.

За словами Арестовича, "інтрига" цього наступу армії РФ повинна полягати в тому, щоб він був одночасно з півночі та з півдня.

"Зараз усі чекають на другий ешелон. А другий ешелон – це 10 БТГ (батальйонно-тактичних груп), що доїжджають з Далекого Сходу, останні, 5 армія; і ті, кого вивели з півночі у нас – від Києва, Чернігова та Сум", - зазначив радник голови ОП.

За словами Арестовича, підкріплення з Далекого Сходу ще не доїхало, а виведені з півночі України російські окупанти ще не готові наступати.

"Тобто з півночі він йде, з півдня не виходить", – пояснив Арестович, і додав, що коли підійде підкріплення, росіяни розпочнуть другий та третій етап цього наступу.

"Але щодо деяких подробиць – треба ще подивитися, чи будуть вони вводити цей другий ешелон, чи вирішать його поберегти. З однієї простої причини: тому що не дуже виходить у першого ешелону, і тому що другий не дуже горить вступати в бій, м'яко кажучи. І весь час відсуваються дати відновлення боєздатності. Звичайно, тих, які їдуть з Далекого Сходу, їх по-свіжому можуть кинути", – сказав Арестович.

Радник голови ОП вважає, що наступ окупантів триватиме два чи три тижні, і визначать закінчення війни.

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