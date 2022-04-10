Более 400 мариупольцев, которых оккупанты вывезли в росию, удерживают в концлагере в Пензенской области без необходимой одежды, обуви и белья. Об этом
По ее данным, там находятся женщины и 147 детей разного возраста, в том числе младенцев. На днях ожидается еще партия принудительно вывезенных, ориентировочно 150 человек.
Денисова отметила, что украинские граждане находятся в крайне тяжелом и подавленном состоянии, не знают, в какой регион рф и когда их будут везти.
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«Сегодня провела разговор с гражданами РФ, которые поддерживают Украину. Они сообщили о лагере для принудительно депортированных из Украины мариупольцев в Пензенской области. Свобода передвижения наших граждан ограничена - выходить из лагеря запрещено», - отметила Денисова.
Ранее СБУ перехватили диалог оккупантов, где русский захватчик искренне радуется награбленному, а его друг не скрывает зависть, добавляя: привезет ворованное добро домой, только если выживет.
Напомним, "Мы должны спасти Одессу": Зеленский сделал тревожное заявление, раскрыв планы оккупантов.
Как сообщала Politeka, Вражеская техника поработает против российских захватчиков: украинские бойцы показали фото новых трофеев.
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