На днях ожидается еще партия принудительно вывезенных, ориентировочно 150 человек.

Более 400 мариупольцев, которых оккупанты вывезли в росию, удерживают в концлагере в Пензенской области без необходимой одежды, обуви и белья. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее данным, там находятся женщины и 147 детей разного возраста, в том числе младенцев. На днях ожидается еще партия принудительно вывезенных, ориентировочно 150 человек.

Денисова отметила, что украинские граждане находятся в крайне тяжелом и подавленном состоянии, не знают, в какой регион рф и когда их будут везти.

«Сегодня провела разговор с гражданами РФ, которые поддерживают Украину. Они сообщили о лагере для принудительно депортированных из Украины мариупольцев в Пензенской области. Свобода передвижения наших граждан ограничена - выходить из лагеря запрещено», - отметила Денисова.

Ранее СБУ перехватили диалог оккупантов, где русский захватчик искренне радуется награбленному, а его друг не скрывает зависть, добавляя: привезет ворованное добро домой, только если выживет.

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