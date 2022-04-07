Российские оккупанты резко сократили количество направлений, на которых они осуществляют наступление.

Об этом во время нового брифинга рассказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович. Так, он сообщил, что из 9 направлений, на которых противник осуществлял наступление, сейчас осталось только 2,5. Речь идет о зоне ООС, Донецкой и Луганской областях, а также Мариуполе.

По словам Арестовича, самые тяжелые бои сейчас ведутся в Луганской области и зоне ООС. Особенно сильно достается таким населенным пунктам, как Рубежное, Попасная и Северодонецк. Также оккупанты пытаются наступать с Изюма на юг в направлении Славянска и Краматорска.

«Противник пытается окружить наши войска, но одержит там поражение, хоть это и будет непросто для нас. Также противник возобновил наступление в Мариуполе», - заявил Арестович.

Он также рассказал, что сейчас оккупанты уже боятся применять боевую авиацию на территории Украины, кроме как в зоне ООС.

По словам советника главы Офиса Президента, активная фраза войны закончится уже где-то к середине апреля.

Напомним, Арестович назвал "слабое звено" властей рф: кто падет первым.

Как сообщала Politeka, Арестович пояснил, за что нужно наградить путинского пресс-секретаря.

Также Politeka писала, что Арестович рассказал, что на самом деле спасло Киев.