Войска ВСУ не смогут пройти степь под ударами из Ростова и Крыма, чтобы деблокировать Мариуполь.

Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

По его словам, в настоящее время деблокировать Мариуполь невозможно, однако облегчить и снять осаду можно косвенным путем.

Так, по его словам, снабжение российских войск под Мариуполем прерывалось повреждением железной дороги Крым-Мелитополь. Кроме того, наносились удары по порту Бердянска.

Также Арестович сообщил, что в Мариуполь летали вертолеты ВСУ, которые вывозили раненых и доставляли боеприпасы и оборудование, однако после того, как один из вертолетов был сбит, а бойцы попали в плен – маршрут стал нереализуем.

По словам советника главы ОП, украинское командование и военные делают все возможное, в частности в Запорожской области, чтобы часть войск, которые могли пойти на Мариуполь, пошли на фланг в Запорожскую область.

Добавим, что также Арестович заверил, что российских оккупантов ждет «большой сюрприз» на востоке.

«Ровно по линии от Харькова до Мариуполя десять дней подряд дожди. Причем 50 мм. осадков. Это означает, что окопы по колено, полностью размоченные поля, невозможность или ограниченные действия авиации», — сказал он.

По его словам, русско-террористические войска вынуждены наступать вдоль дорог.

Напомним, Виталий Ким сообщил, что оккупанты массово отказываются ехать в Украину.

Также сообщалось, что войска рф накапливают силы - никаких затишья и стабилизации нет.

Кроме того Politeka.net писала, что бойцов ВСУ усилят необходимым оружием.