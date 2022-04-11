Те, що зараз здається певною стабілізацією, насправді це не так - кінцева мета окупантів не змінилася.

Військова обстановка в Україні не свідчить ні про яку стабілізацію. Росія, незважаючи на втрати і невдачі на полі бою, продовжує накопичувати сили - її кінцевою метою є вся країна.

Про це заявила заступник Міністра оборони Анна Маляр в ефірі Всеукраїнського телемарафону, який був опублікований на каналі YouTube.

"Люди чекають якісь новини щодня, але військові операції займають дні, а іноді тижні. І те, що зараз здається нібито певною стабілізацією, насправді це не так", - розповіла Анна Маляр.

За словами представниці Міноборони, рф накопичує свої війська, і ніяких затишшя і стабілізації немає. Зараз путінська армія просто "намагається виконати свій план мінімум" - схід України.

Анна Маляр зазначила, що російські війська, ймовірно, будуть коригувати свої плани, тому потрібно адекватно розуміти, що все одно кінцевою метою окупантів є вся Україна.

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