В разных районах Харькова были замечены мины замедленного действия. В частности, в индустриальном, Киевском и Немышлянском районах.

Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, пишет Politeka.net.

По словам Синегубова, это Боеприпасы с пластиковым корпусом, небольшого размера весом около 1,5 кг.

«Фиксируем по дворам жилых домов и улицам», - сообщил Синегбуов, обратившись к жителям с предупреждением, что ни в коем случае нельзя не только брать такие боеприпасы в руки, но даже подходить к ним.

«Не пытайтесь ликвидировать самостоятельно. Если увидели взрывоопасный предмет – немедленно вызывайте спасателей по номеру 101. По состоянию на сегодняшний день спасатели продолжают выявлять такие мины и ликвидировать. Без необходимости - не выходите из укрытий, мина в любой момент может взорваться», - предупредил глава Харьковской ОВА.

Ранее Синегубов сообщил, что за сутки войска оккупантов нанесли около 66 ударов с артиллерии, минометов, РСЗО.

В результате обстрелов россиян пострадали гражданские - 11 погибших, среди них - 7-летний ребенок, 14 раненых.

В области активизировались вражеские летательные аппараты для разведки.

"Мы зафиксировали активное использование оккупантами мин отложенного действия. Они не срабатывают сразу, только когда их заденет человек или сработает другой фактор движения. Поэтому еще опаснее", - предупреждал также Синегубов.

Напомним, Алексей Арестович спрогнозировал, что это не последняя война, которую развяжет РФ в Украине.

Также сообщалось, что российский депутат неожиданно решил сказать правду о "спецоперации" в Украине.

Кроме того Politeka.net писала, что харьковчанам объявили, надо ли эвакуироваться.