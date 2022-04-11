Військове протистояння Росії проти України може тривати ще більше десяти років.

Таке припущення у бесіді з юристом і правозахисником Марком Фейгіним висловив радник Голови ВП Олексій Арестович.

Так, за словами Арестовича, ця війна не остання і Україну чекає доля Ізраїлю.

"Ця війна не остання з Російською Федерацією. Як Ізраїль і араби пройшли п'ять великих воєн між собою, поки зрозуміли, що ці методи не діють і треба переходити до інших. Так буде приблизно і у нас. Не знаю, чи знадобиться п'ять, але кілька військових зіткнень до 2035-2032 року нам гарантовані. Це означає зіткнення кожні два, а, можливо, п'ять років. І великі зіткнення кожні сім-вісім років", - заявив Арестович.

В результаті "вціліють" тільки найстійкіші.

"Той, хто до цього не готовий, хто кричить: "А як же жити і ростити дітей?", вам потрібна якась інша країна. Тут новий Ізраїль, тільки страшніше", - попередив Арестович, додавши, що свою сім'ю він з України відвозити не збирається.

"Мої всі тут і будуть тут. А хто не готовий: є тепла Іспанія, є багато різних країні, їдьте туди», - жорстко висловився Арестович, запевнивши, що Україна перетворюється на «гігантську Запорізьку Січ».

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що окупантів чекає "великий сюрприз" на сході України.

Також повідомлялося, що бійці ЗСУ буквально перетворили окупантів на вуглинки.

Крім того Politeka.net писала, що за добу ворог завдав понад 60 ударів по Харківщині.