Как пишет Politeka.net, украинцы уже 47-е сутки защищают свою землю от российских оккупантов. За это время удалось полностью освободить все северные области от врага. Самая сложная ситуация остается в Мариуполе, где город окружен и оккупанты постоянно бомбят город. Несколько недель назад враги ударили по драмтеатру в Мариуполе, где прятались сотни мирных людей. Сегодня, 11 апреля, появилось видео, на котором видно остатки от здания драмтеатра, которое опубликовал американский канал CBS News.
На кадрах можно увидеть остатки здания. Дрон прошелся сверху, показав детаельно разрушения драмтеатра. Перед входом можно увидеть знаменитую уже надпись "Дети", хотя это оккупантов не смогло остановить.
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