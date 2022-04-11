После встречи с Зеленским в Киеве, канцлер Австрии отправился в москву на переговоры с путиным.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер прокомментировал свои переговоры с владимиром путиным, которые сегодня, 11 апреля, состоялись в москве. По его словам, это был "не дружеский визит", встреча была "очень жесткой", открытой и прямой. Об этом передает телеграмм-канал Nexta.

В частности, на ней было заявлено о военных преступлениях российской армии в Украине и необходимости их международного расследования. Также канцлер дал понять, что санкции против россии будут продолжаться и ужесточаться до тех пор, пока в Украине будут гибнуть люди.

Напомним, в субботу Нехаммер провёл в Киеве переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, осудив российскую агрессию и пообещав политическую и гуманитарную поддержку. Отметим, что Австрия – нейтральная страна, не входящая в НАТО, она не поставляет Украине оружие. Сообщается, что визит канцлера в москву был согласован с лидерами ЕС, о нём также были проинформированы президенты Турции и Украины.

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