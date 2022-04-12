Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью информационному агентству Associated Press сообщил, что сейчас в городе остается около 120 тысяч мирных людей. Город остается в блокаде оккупантов, которые систематически убивают безоружных граждан.

По словам Бойченко, с начала полномасштабной войны в Мариуполе из-за обстрелов войсками РФ погибли не менее 10 тысяч мирных жителей. Вместе с тем, по его словам, количество жертв может превысить и 20 тысяч, поскольку за недели атак тела мариупольцев уже "устилают улицы ковром".

Сам Вадим Бойченко сейчас не в Мариуполе, его местонахождение не раскрывается, за исключением того, что оно на территории Украины. Бойченко добавил, что в Мариуполе по-прежнему остаются около 120 тыс. мирных жителей, которым нужна еда, вода и лекарства.

Мэр получил сообщение о том, что россияне собирают тела и хранят в холодильниках в торговом центре. Он также рассказал о мобильных крематориях, которые были замечены в городе.

Напомним, 11 апреля появилась информация о том, что рашисты сбросили с беспилотника на Мариуполь неизвестное токсическое вещество.

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