Правление путина началось с гэбэшных терактов против российских многоквартирных домов, ставших основанием для уничтожения Чечни. А теперь, похоже, оно заканчивается теми же методами.

В России спецслужбы планируют устроить теракты, чтобы усилить антиукраинские настроения среди населения. Об этом сообщают в ГУР Минобороны.

"Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. А также нанесение ракетно-бомбовых ударов по городу Белгород или одному из городов Крыма", — заявил начальник ГУР Мнобороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов.

По его словам, провальное выполнение плана по мобилизации в россии заставляет путинский режим пускать в действие грязные сценарии, чтобы эмоционально всколыхнуть российское общество и еще больше настроить его против украинцев.

Для этого они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны, чтобы создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов".

В последнее время в россии разгоняют антиукраинскую истерию, в Курской области роют окопы, нагнетается паника о предстоящем наступлении украинских добровольцев и работе украинских диверсионных групп.

Напомним, "вторая армия" мира начала пополнять запасы через Ирак после встречи с ВСУ.

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