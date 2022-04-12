В России спецслужбы планируют устроить теракты, чтобы усилить антиукраинские настроения среди населения. Об этом сообщают в ГУР Минобороны.
"Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. А также нанесение ракетно-бомбовых ударов по городу Белгород или одному из городов Крыма", — заявил начальник ГУР Мнобороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов.
По его словам, провальное выполнение плана по мобилизации в россии заставляет путинский режим пускать в действие грязные сценарии, чтобы эмоционально всколыхнуть российское общество и еще больше настроить его против украинцев.
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Для этого они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны, чтобы создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов".
В последнее время в россии разгоняют антиукраинскую истерию, в Курской области роют окопы, нагнетается паника о предстоящем наступлении украинских добровольцев и работе украинских диверсионных групп.
Напомним, "вторая армия" мира начала пополнять запасы через Ирак после встречи с ВСУ.
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