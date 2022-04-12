В Генштабе отметили, что мужчины должны сами явится в территориальные центры комплектования.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что не видят проблемы и нарушений, когда повестки в военкомат вручают мужчинам на улицах или блокпостах. Об этом "Українським Новинам" сообщили в Генштабе.

В Генштабе уточнили, что всем подряд повестки не вручают, а только тем, кто подлежат мобилизации, не пришли в военкомат, и о них есть соответствующая информация в базе.

"Всем не вручают же. Если человек не явился в территориальный центр комплектования и соцподдержки, а он должен был явится и тут появилась возможность дать ему повестку, то в чем проблема? Никто не нарушает закон. Не видим здесь проблемы", - сообщили в Генштабе.

При этом, в Генштабе отметили, что мужчины должны сами явится в территориальные центры комплектования. Также в ведомстве напомнили, что за уклонение от службы предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Напомним, битва за Донбасс близится к точке кипения: в британской разведке назвали сроки.

Также Politeka писала, что произошел новый ракетный удар по Днепропетровщине: выяснились последствия.

Как Politeka писала, что атаки врага на Донбассе обернулись провалом.