Все объекты находятся в пределах 50 километров от границы с Украиной.

Стало известно, что на территории Беларуси стягивалась военная техника к границам Украины. Об этом недавно сообщила Американская компания Maxar Technologies .

Снимки показывают, что оснащенные ракетами, реактивными системами залпового огня и штурмовиками подразделения были переброшены в Беларусь в трех точках недалеко от границы с Украиной.

Снимки военной техники сделаны еще четвертого февраля возле Ельска, Речицы и Лунинца. Все объекты находятся в пределах 50 километров от границы с Украиной.

Компания идентифицировала на снимках 15 штурмовиков Су-25 и ЗРК С-400 на аэродроме Лунинец, а также ракеты SS26 «Искандер» и реактивные системы залпового огня под Ельском.

Ранее волонтер поведал, как они с другом привезли волонтерскую помощь в Мотыжин, когда российские оккупанты их остановили и взяли в плен.

Сначала их поместили в люк и по очереди выводили пытать и избивали, выпытывая позиции украинских военнослужащих. На второй день их стали водить в лес, где заставляли копать себе могилы. Мужчине чудом удалось после этого выжить, его друг был убит оккупантами.