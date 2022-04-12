Стало известно, что на территории Беларуси стягивалась военная техника к границам Украины. Об этом недавно сообщила Американская компания
Снимки показывают, что оснащенные ракетами, реактивными системами залпового огня и штурмовиками подразделения были переброшены в Беларусь в трех точках недалеко от границы с Украиной.
Снимки военной техники сделаны еще четвертого февраля возле Ельска, Речицы и Лунинца. Все объекты находятся в пределах 50 километров от границы с Украиной.
Компания идентифицировала на снимках 15 штурмовиков Су-25 и ЗРК С-400 на аэродроме Лунинец, а также ракеты SS26 «Искандер» и реактивные системы залпового огня под Ельском.
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Сначала их поместили в люк и по очереди выводили пытать и избивали, выпытывая позиции украинских военнослужащих. На второй день их стали водить в лес, где заставляли копать себе могилы. Мужчине чудом удалось после этого выжить, его друг был убит оккупантами.
Напомним, Украина на пороге новых масштабных боев: в НАТО назвали главные направления противостояния.
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