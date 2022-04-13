Заметили большую колонну военной техники, которая движется в направлении российско-украинской границы.

Новые колонны российских оккупантов продвигаются к границам Украины. Одну из таких колонн зафиксировали в Белгородской области по направлению к Харьковщине. Доказывают этот факт спутниковые снимки компании космических технологий Maxar Technologies в Twitter.

По информации Maxar Technologies, российские военные двигаются вдоль трассы 14к-34 и коридора из населенных пунктов Солоти и Валуйки на западе России к границе с Украиной.

В составе колонн российских оккупантов передвигается бронетехника и тентовые грузовики. Снимки новой опасности для ВСУ датированы 11 апреля 2022 года.

#Satellite imagery reveals Russian forces continue moving into eastern #Ukraine. Military deployments were observed along the 14k-34 highway and the corridor that leads from Soloti and Valuyki in western Russia towards the border with Ukraine. Imagery is from April 11, 2022. pic.twitter.com/6wq5CKyiWf — Maxar Technologies (@Maxar) April 12, 2022

Также накануне в Ростовской области РФ заметили большую колонну военной техники, которая движется в направлении российско-украинской границы. В частности, в сторону Донбасса едут десятки бронетранспортеров и грузовые автомобили.

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