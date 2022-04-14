ВР освободила от мобилизации студентов и педагогов ПТУ. Об этом стало известно после принятия законопроекта, за это в целом проголосовали 360 депутатов при минимально необходимых 226.
Согласно документу, отсрочку получат студенты ПТУ, обучающиеся на дневной или дуальной форме образования.
Преподаватели получают отсрочку, если они работают в соответственном учреждении как на основном месте работы и не менее чем на 0,75 ставки.
В пояснительной записке отмечается: целью и задачей принятия этого законопроекта является выравнивание в правах учащихся и преподавателей заведений профессионального (профессионально-технического) образования со студентами и преподавателями учреждений высшего образования путем предоставления всем указанным категориям равного права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.
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Мы писали, вчера, 13 апреля, стало известно о взрывах и пожаре на крейсере "Москва", флагмане черноморского флота россии. Деловой журнал Фобс решил обновить список самой дорогой военной техники оккупанта, которая была учнитожена после вторжения в Украину.
Теперь первое место занял именно крейсер "Москва", который оценен в 750 миллионов долларов. На втором месте расположился транспортный самолет Ил-76, который оценили в 86 миллионов долларов.
Напомним, крейсер "Москва" - самая дорогая потеря оккупантов на войне. Корабль оценен в 750 миллионов долларов.
Как сообщала Politeka, одесситов предупредили, что оккупанты могут отомстить за «Москву».
Ранее Арестович сообщил о 510 членах экипажа пылающего крейсера "Москва".