По словам мера Бучи уже в пятницу, 15 апреля, в городе вероятно завершаться работы по изъятию тел погибших.

Городской глава Бучи, что под Киевом, которая около месяца была в оккупации, Анатолий Федорук сообщил, что в городе скоро завершаться работы по эксгумации тел погибших от рук россиян. Чиновник отметил, что большинство горожан были умышленно убиты оккупантами, так как 85% тел погибших с отверстиями от пуль.

Анатолий Федорук также сообщил, что в пятницу, вероятно, завершатся работы по изъятию тел погибших горожан на территории Церкви святого апостола Андрея Первозванного, где образовалась вторая братская могила.

"Практически 85% всех тел, которые мы поднимаем с братских могил или индивидуальных захоронений на огородах, парках, скверах, дворах, – с отверстиями от пули. То есть осознанное умышленное убийство произошло в Буче", – сказал Федорук.

Напомним, кадры с погибшими людьми в Бучи после деокупации облетели весь мир и поразили всех своей жестокостью. В разных странах мира люди провели разные акции в поддержку Украины, а некоторые мировые лидеры лично посетили Бучу и своими глазами увидели страшные последствия, которые оставил "русский мир" в уютном городке под Киевом.

Напомним, В Мариуполе оккупанты показали "новый уровень" по заметанию следов: запрещают даже хоронить людей.

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