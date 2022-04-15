Российские оккупационные войска пытаются всеми способами заместить следы своих военных преступлений в Мариуполе.

Российские войска начали процесс эксгумации тел, которые до этого были похоронены во дворах жилых домов Мариуполя. Об этом сообщает горсовет Мариуполя на своей странице в Телеграм-канале.

Стало известно, что оккупанты запрещают захоронение убитых ими же людей. В каждом дворе поставили своего смотрителя, который не дает возможности этого сделать. Как сообщили находящиеся в городе мариупольцы, российские войска начали процесс эксгумации тел, которые до этого были похоронены во дворах жилых домов.

«Учитывая, что украинская разведка зафиксировала в Мариуполе 13 мобильных крематориев, можно допустить, что российские оккупационные войска пытаются всеми способами заместить следы своих военных преступлений в нашем городе» - пишут в горсовете.

Также мы писали, в Киевской области местный житель самостоятельно ликвидировал 12 российских оккупантов. Также ему удалось уничтожить и прорывавшийся в Киев экипаж вражеской БТР.