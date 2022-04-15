Российские войска начали процесс эксгумации тел, которые до этого были похоронены во дворах жилых домов Мариуполя. Об этом сообщает горсовет Мариуполя на своей странице в Телеграм-канале.
Стало известно, что оккупанты запрещают захоронение убитых ими же людей. В каждом дворе поставили своего смотрителя, который не дает возможности этого сделать. Как сообщили находящиеся в городе мариупольцы, российские войска начали процесс эксгумации тел, которые до этого были похоронены во дворах жилых домов.
«Учитывая, что украинская разведка зафиксировала в Мариуполе 13 мобильных крематориев, можно допустить, что российские оккупационные войска пытаются всеми способами заместить следы своих военных преступлений в нашем городе» - пишут в горсовете.
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Также мы писали, в Киевской области местный житель самостоятельно ликвидировал 12 российских оккупантов. Также ему удалось уничтожить и прорывавшийся в Киев экипаж вражеской БТР.
Так, в разведке рассказали, что мужчина с позывным «Волк» после захода оккупационных войск на Киевщину предоставлял силам ВСУ точную информацию о дислокации врага. Кроме того, имея собственное спортивное и охотничье оружие, провел несколько вылазок в тылу врага.
Напомним, оккупант признался, что это россия обстреливает свою же территорию - Брянскую область, чтобы подставить Украину.
Также Politeka.net писала, что, согласно данным британской разведки, россияне потеряли два ключевіх военно-морских объекта.
Кроме того Politeka.net сообщала, что оккупанты больше не смогут производить свои ракеты "Кинжал".